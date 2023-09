Deutschlandpakt Scholz bringt die Union gehörig in die Bredouille

Was nun? Mitmachen, dagegenhalten, eigene Forderungen zur Bedingung erheben – Fraktionschef Merz schlittert nach dem überraschenden Coup des Kanzlers im Bundestag in die Bredouille. Helfen er und seine Union Scholz beim Deutschlandpakt, kann er in Mithaftung genommen werden für das, was da auf den Weg gebracht werden soll; für eine ganz große Koalition. Lässt er die Gespräche scheitern, macht er sich angreifbar: Merz, der Mann, der Deutschland nicht auf Vordermann bringen will.