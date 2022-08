Energie : DGB-Chefin: Entlastung muss in der Breite spürbar sein

DGB-Chefin: Entlastung muss in der Breite spürbar sein

Berlin Der Kanzler hat weitere Entlastungen wegen der hohen Energiepreise angekündigt - doch wer genau soll wie entlastet werden? Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds hat eine klare Forderung.

DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat die Bundesregierung zu spürbaren Entlastungen nicht nur für sozial Bedürftige aufgefordert. „Entlastungsmaßnahmen müssen auch in der Breite spürbar sei“, sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

„Klar, die Bundesregierung kann nicht eine große Käseglocke über uns stülpen“, sagte Fahimi. Es gebe auch eine große Bereitschaft zur Solidarität. „Aber es gibt zunehmend Verärgerung darüber, dass in der Krise Verzicht immer von denen am meisten abverlangt wird, die am wenigsten haben“, sagte Fahimi. „Deshalb muss die Regierung eine kluge Gesamtlösung anbieten.“