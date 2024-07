Politik Diaby: Benehmen der AfD im Bundestag „Nährboden für Gewalt“

Die Entscheidung, 2025 bei der Bundestagswahl nicht wieder zu kandidieren, hatte Diaby in Abstimmung mit seiner Familie getroffen. Nach drei Legislaturperioden sei es an der Zeit, neue Wege zu gehen und Platz für die nächste politische Generation zu machen, teilte der SPD-Politiker den Genossen in einem parteiinternen Schreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Er blicke auf erfolgreiche Jahre in der Bundespolitik zurück.