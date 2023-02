Belgisch-deutscher Energiegipfel : Dicke Röhren für Gas und Wasserstoff

Brügge Beim belgisch-deutschen Energiegipfel an der belgischen Nordseeküste vereinbaren Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsident Alexander de Croo intensive Kooperation sowohl bei Flüssiggas als auch bei Wasserstoff. Und Strom kommt auch dazu.

Die beiden Herren mit den weißen Schutzhelmen und den gelben Warnwesten haben am Dienstagmorgen im Seehafen des belgischen Nordseestädtchens Brügge ein originelles Firmenemblem aufgenäht. Drei senkrechte schwarz-gelb-rote Balken mit drei waagerechten schwarz-rot-goldenen Balken. Es ist der Ausdruck einer besonderen belgisch-deutschen Allianz. Die eine Weste trägt der belgische Ministerpräsident Alexander de Croo, die andere der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Wenig später werden sie eine „gemeinsame Erklärung“ unterzeichnen und damit eine verstärkte Kooperation zum Umbau der Wirtschaft zu kohlenstoffneutraler Produktion in beiden Ländern vereinbaren.

Das sei „eine ganz große Gemeinschaftsleistung Europas“ gewesen, unterstreicht der Kanzler - und kündigt zugleich an, dass das LNG-Terminal in Seebrügge in Zukunft sogar noch eine größere Rolle spielen werde. De Croo informiert darüber, dass sein Land die Kapazitäten für Flüssiggaslieferungen nach Deutschland verdoppeln wolle. Dabei sollen die Leitungen von Anfang an so ausgelegt sei, dass sie nach dem Gas auch Wasserstoff transportieren können.