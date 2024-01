Nach Potsdamer Rechtsextremisten-Treffen AfD muss sich im Bundestag rechtfertigen

In der Bevölkerung regt sich derweil Widerstand gegen Rechts. In den vergangenen Tagen gingen bundesweit Tausende Menschen gegen die AfD auf die Straße. Neben einem Verbot der Partei wird auch ein Entzug der Grundrechte für herausragende Verfassungsfeinde diskutiert. Dazu gibt es eine Unterschriftensammlung, die sich gegen den Thüringer AfD-Partei- und Fraktionschef richtet. „Stoppen Sie den Faschisten Björn Höcke“, heißt es da. Höckes Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die Aktion appelliert an die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen, FDP sowie der Opposition CDU/CSU und auch an die Linke, die Bundesregierung zu einem solchen Antrag auf Grundrechtsverwirkung nach Artikel 18 Grundgesetz in Karlsruhe zu bewegen. Dabei besteht auch die Möglichkeit, jemandem das Wahlrecht, die Wählbarkeit und die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter abzuerkennen. Am Montag waren auf der Petitionsplattform des Kampagnen-Netzwerks Campact schon mehr als 830.000 Unterschriften eingegangen.