Messerangriff bei Stadtfest Die bangen Stunden von Solingen: „Das ist alles dystopisch“

Von Polizeiaktionen im ganzen Land wird berichtet. Am Samstagabend stürmt die Polizei eine Flüchtlingsunterkunft in Solingen. Aber erst später, in der Nacht, gibt es ein leichtes Aufatmen. Ein Mann stellt sich selbst und gibt an, der Täter zu sein. Er wird nicht in Berlin, Hamburg oder im Ausland aufgegriffen - sondern nur wenige Hundert Meter von Tatort entfernt. Wieder mitten in Solingen.