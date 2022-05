Politisch motivierte Kriminalität : Die Corona-Pandemie ebbt ab, die Querdenker bleiben

Die Querdenken-Bewegung ist durch die Corona-Proteste groß geworden. Nun entdeckt sie auch den russischen Krieg gegen die Ukraine als neues Thema für sich. Foto: dpa/Markus Scholz

Berlin Die Zahlen der politisch motivierten Kriminalität haben im vergangenen Jahr einen neuen Höchstwert erreicht. Besonders im Fokus stehen dabei die Corona-Proteste und eine massive Zunahme antisemitischer Straftaten. Während Aufmerksamkeit für die Pandemie abnimmt, entdeckt die Protestszene den Krieg in der Ukraine als Thema für sich.

Es ist ein neuer Rekordwert in negativer Hinsicht: Die politisch motivierte Kriminalität ist im vergangenen Jahr um mehr als 23 Prozent angestiegen. In absoluten Zahlen sind das 55.048 Straftaten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht darin einen „Gradmesser für die Intensität von gesellschaftlichen Konflikten“, wie sie bei der Vorstellung der Fallzahlen für 2021 am Dienstag in Berlin sagte. Zu besonders vielen Straftaten kam es bei Corona-Protesten. Doch seit die Pandemie abebbt, verändert sich auch die Querdenker-Szene.

Wer sind die Querdenker eigentlich?

Die Szene ist zu Beginn der Corona-Pandemie stark geworden und hat sich mit zahlreichen Ablegern bundesweit vernetzt. Aufgefallen ist sie besonders bei den Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen, später auch bei sogenannten Spaziergängen. Das Bundeskriminalamt (BKA) spricht von einer „heterogenen Mischszene“, in der unterschiedliche Personen vertreten seien und die sich nicht eindeutig mit einem klassischen Rechts-links-Schema erfassen lasse. „Was sie eint, ist neben der Thematik in weiten Teilen auch eine insgesamt staatskritische bis staatsfeindliche Haltung“, sagte BKA-Präsident Holger Münch am Dienstag. Die Sozialpsychologin Pia Lamberty beschreibt Querdenken als Unterkategorie von „verschwörungsideologisch geprägten Protesten“. Als vereinendes Element der Bewegung definiert sie eine antidemokratische Haltung – „und das macht es eben auch gefährlich“, sagte Lamberty, Geschäftsführerin beim Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS), das Wissen zu Verschwörungsideologien und Rechtsextremismus bündelt.

Wie sieht es mit dem Gewaltpotenzial der Szene aus?

Es ist nach wie vor groß. Ein wesentlicher Teil aller Straftaten im vergangenen Jahr wurde laut Innenministerin Faeser im Zusammenhang mit den Corona-Protesten begangen. Dabei handele es sich um Verstöße gegen das Versammlungsrecht, Beleidigungen und Bedrohung, aber auch um Gewaltdelikte wie Körperverletzung bis hin zu sehr exzessiven Gewalttaten. „Der furchtbare Höhepunkt dieser Gewalt war der der Mord an der Tankstelle in Idar-Oberstein durch einen Mann, der das Tragen einer Maske verweigerte“, sagte Faeser. Sozialpsychologin Lamberty sieht einen klaren Zusammenhang auch zu rechtextremen Milieus. Diese Netzwerke und Proteste seien immer wieder von „bekannten Rechtextremen koordiniert und begleitet worden“. Dabei sei es zu Angriffen gegenüber der Presse und politisch engagierten Personen gekommen. Antisemitismus sei in verschiedenen Formen verbreitet worden.

Wie groß ist die Gefahr von rechts?

Aus neuen Fallzahlen politisch motivierter Kriminalität geht hervor, dass die rechtsmotivierten Straftaten mit 21.964 Fällen nach wie vor den größten Teil aller Straftaten ausmachen. Zum Vergleich: 10.113 Straftaten werden dem linken Spektrum zugeschrieben. 41 Prozent aller Opfer politisch motivierter Gewalttaten wurden von Rechtsextremisten angegriffen. Ministerin Faeser kam zu dem Schluss: „Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für unsere Demokratie und die größte extremistische Gefahr für die Menschen in unserem Land.“ Besonders eklatant ist der Anstieg antisemitischer Straftaten um 29 Prozent – ein neuer Höchststand. Besonders auffällig ist, dass satte 84 Prozent davon dem rechten Spektrum zugeschrieben werden. Faeser nannte die massive Zunahme beim Antisemitismus eine „Schande für unser Land“. Sie führte dies auch auf die Coronaleugner-Szene zurück, in der etwa jüdische Symbole wie der Judenstern verunglimpft würden.

Wie hat sich die Querdenker-Szene entwickelt, seit Corona kaum mehr Thema ist?