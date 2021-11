3G, 2G, 2G Plus, 1G -- was ist richtig, was ist falsch? Deutschland im Corona-Griff : Die halbwegs geimpfte Republik

Stellten die jüngsten Daten zur Corona-Entwicklung vor: RKI-Präsident Lothar Wieler (links) und der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Test „negativ“ ist das neue Positiv: Deutschland erlebt gerade seine vierte Corona-Welle. Die Politik reagiert gehetzt bis ratlos und wirkt dabei, als hätte es die Wellen eins, zwei und drei nicht gegeben

Ein schöner Sommer. Deutschland im Juli. Inzidenz sieben. Bundesweit. Die Republik liegt am Baggersee, mit Voranmeldung für das nächste Zwei-Stunden-Intervall auch in den Freibädern – oder fährt in einen hoffentlich sicheren Urlaub. Mal abschalten vom Corona-Stress. Das Virus einfach wegklicken, wegschlafen oder mit der Sonnenmilch, Schutzfaktor 30, aufsaugen. Aber so war es dann leider doch nicht. In diesen November-Tagen, an denen das Robert-Koch-Institut (RKI) inzwischen Corona-Neuansteckungen oberhalb von 50 000 meldet, reiben sich viele Menschen die Augen. Wie konnte Deutschland nur in diese vierte Welle schlittern? Wie hat sie sich wohl aufgebaut? Warum haben wir so wenig davon mitbekommen? Warum hat uns niemand gewarnt? Diese Entwicklung hätte man doch vorhersehen müssen!

Die Bundeskanzlerin, mittlerweile noch geschäftsführend im Amt, hatte früh im Jahr versprochen, es werde bis spätestens Herbst für jede und jeden ein Impfangebot geben, der dies wolle. Natürlich hatte Angela Merkel dabei auch die Bundestagswahl im Blick, bei der sie selbst zwar nicht mehr kandidierte, aber sie ahnte: Für Demokratie und Wahlbeteiligung ist es nicht förderlich, wenn sich das Land mit hohen Infiziertenzahlen in Richtung Wahltag schleppt und knapp vor einem Lockdown steht. Schuld daran ist im Zweifel die Regierung mit Merkel an der Spitze. Denn es gilt die alte Regel: Wer dran ist, ist dran (woran sich die Ampel-Parteien bald schon gewöhnen sollten). Und Merkel ist in diesem letzten Herbst ihrer 16 Jahre als Bundeskanzlerin nicht ganz wohl, dass die Impflücke größer ist als sie sein müsste und die Ampel-Parteien die epidemische Notlage auslaufen lassen.

Trotzdem erstaunt, dass diese vierte Corona-Welle Deutschland nun regelrecht überrollt, als hätte es Welle eins, Welle zwei, Welle drei nie gegeben – jede mit eigenen Erfahrungen und Lehren, die man daraus hätten ziehen können, ja, müssen. Bei Welle eins tappte Deutschland im Dunkeln, schließlich tastete sich auch der Rest der Welt durch den Virus-Nebel, nachdem im chinesischen Wuhan der Corona-Geist aus der Flasche entwichen war. „Wir fahren auf Sicht“, sagten politische Entscheider bis hoch zur Kanzlerin gerne, wenn sie nach ihrer Einschätzung der Lage und der Wirkung soeben beschlossener erster Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gefragt wurden. Welle zwei erlebte ihren Höhepunkt wenige Tage vor Heilig Abend 2020. Es wurde ein Weihnachtsfest der Selbst- und Kontaktbeschränkung. Welle drei erfasste Deutschland in diesem Frühjahr, als der allergrößte Teil der Bevölkerung noch nicht geimpft war. Dann kam der Sommer.

Und nun Welle vier. Scheinbar wie aus dem Nichts. Aber nur scheinbar. Dabei wähnte sich die (halbwegs) geimpfte Republik noch bis Mitte Oktober irgendwie in Sicherheit. Einige Mahner aus dem Lager der Virologen, der Intensivmediziner, der Krankenhaus- und Hausärzte, auch aus der Politik, die gab es. Doch sie sie wurden in den schönen Sommertagen nicht gehört. Das Virus war nah – und gefühlt weit weg. In der Freiluftsaison ist die Wirkung der Aerosole, die das Virus transportieren, schwächer als im kühlen Herbst und im kalten Winter. Nun geben sich viele überrascht: Wie konnte sich diese vierte Welle nur aufbauen, wo inzwischen knapp 68 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind? Doch 68 Prozent reichen nicht aus für die notwendige Herdenimmunität.

Hat wirklich niemand gewarnt, dass Regierende in Bund und Ländern plötzlich wieder zu Getriebenen werden? Jetzt muss es wieder schnellgehen. Bundestag, Ministerpräsidentenkonferenz, Bundesrat. 3G, 2G, 2G Plus. Oder 1G -- alle getestet, egal, ob geimpft oder nicht. Dabei darf man vermuten: Wird nicht kontrolliert, wird aus 2G schnell ein 0G. Null. Keine Kontrolle, keine Konsequenz, keine Wirkung. Es wirkt dabei absurd, dass die potenziellen Partner der Ampel-Parteien es tatsächlich riskieren, die „epidemische Notlage nationaler Tragweite“ auslaufen lassen, während im Land nie gekannte Infiziertenzahlen grassieren. In manchen Regionen in Bayern, Thüringen und Sachsen sind Intensivstationen bereits so nah am Corona-Limit sind, dass die Krankenhäuser dort bereits Patienten abweisen müssen. Es droht die Triage, bei der Ärzte die schwere Entscheidung treffen müssen, wen sie beispielsweise an ein lebensrettendes Beatmungsgerät anschließen und wen nicht mehr. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reagiert unter dem (Ein-)Druck galoppierender Inifiziertenzahlen mit einer Inzidenz von mittlerweile über 600 im Freistaat. In Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 soll das öffentlich Leben heruntergefahren werden. Es gilt: 2G Plus für Kultur- und Sportveranstaltungen. Clubs und Bars sollen vorerst schließen, Weihnachtsmärkte werden abgesagt.