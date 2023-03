Nach Amoktat in Hamburg FDP weiter zurückhaltend bei Verschärfung des Waffenrechts

Nach dem Amoklauf in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg diskutiert die Ampel-Koalition über eine Verschärfung des Waffenrechts. „Wir brauchen, und das wissen wir auch durch andere schwere Gewalttaten wie Halle und Hanau, striktere und regelmäßigere Überprüfungen“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Montag nach einem Treffen mit den SPD-Ressortkollegen der Länder in Bremen. Nach so einer Tat könne man nicht zur Tagesordnung übergehen, so die Sozialdemokratin. Der von ihr im Januar vorgelegte Entwurf zur Verschärfung des Waffengesetzes müsse diskutiert und auf Lücken überprüft werden, sagte Faeser.