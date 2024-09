Kanzlerkandidaturen Die drei K-Fragezeichen

Scholz hat schon in den vergangenen Wochen immer wieder deutlich gemacht, dass er sich gegen Merz die besten Chancen ausrechnet. So richtig gut ist die Nachricht für ihn dann aber doch nicht. Denn die Kandidatenkür in der Union verläuft - zumindest bisher - viel schneller und reibungsloser, als man sich das in der SPD erhofft hat.