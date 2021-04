Kanzlerkandidatur der Union : Die Entscheidung ist gefallen – doch der Groll dauert an

„Die Würfel sind gefallen.“ - CSU-Chef Markus Söder zog am Dienstag sein „Angebot“ für die Kanzlerkandidatur der Union zurück. Foto: AP/Matthias Schrader

Meinung Berlin CSU-Chef Markus Söder hat sein Angebot, als Kanzlerkandidat der Union ins Rennen zu gehen, zurückgezogen. Damit Armin Laschets Kandidatur auch aus München bestätigt. Doch wer meint, dass damit die Wogen geglättet sind, der irrt. Erste Vorboten für neue Sticheleien sandte Söder prompt in Richtung Berlin.

Von Jana Wolf

Der Kanzlerkandidat der Union heißt Armin Laschet. Diese Entscheidung steht seit diesem Dienstagmittag fest. In einer denkwürdigen Sieben-Stunden-Sitzung hatte sich der CDU-Bundesvorstand schon in der Nacht zum Dienstag mit klarem Votum hinter seinen Parteivorsitzenden gestellt. Am Dienstagmittag dann trat CSU-Kontrahent Markus Söder in München vor die Presse und zog seine Kandidatur zurück: „Die Würfel sind gefallen.“ Doch auch, wenn die Würfel gefallen sind, die Wogen sind keineswegs geglättet. Im Gegenteil.

Wenn Markus Söder eines kann, dann ist es, Debatten mit griffigen Schlagworten zu prägen. „Ohne Groll“ ist einer dieser Ausdrücke, mit denen Söder am Sonntag vor einer Woche in den offenen Schlagabtausch mit Laschet zog. Ohne Groll wolle er die Entscheidung der großen Schwesterpartei akzeptieren, wenn diese sich „mit breiter Mehrheit“ für ihren Parteichef aussprechen würde. So ist es nun gekommen. Nur: Wenn Söder eines nicht kann, dann ist es Niederlagen hinzunehmen. Diese beiden Eigenschaften des CSU-Chefs vertragen sich in dieser außergewöhnlichen Lage denkbar schlecht.