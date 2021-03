Landtagswahlen : Die FDP ist wieder da und nutzt ihre neue Rolle zum Druck auf Merkel

Christian Lindner bei der Wahlanalyse am Montag in Berlin. Foto: AP/Tobias Schwarz

Die Liberalen in Baden-Württemberg sind zu Sondierungen für eine zweite Ampel-Koalition bereit, doch auf Bundesebene tritt Parteichef Christian Lindner auf die Bremse. Er will Koalitionsspekulationen nicht als Ablenkungsmanöver von Linksbündnissen zulassen.

Die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die FDP auf den Weg zu einer vergangen geglaubten Funktion zurückgebracht: Als Zünglein an der Waage zu dienen. Waren die ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik davon geprägt, dass die Liberalen mal die Christdemokraten, mal die Sozialdemokraten ins Kanzleramt brachten, wächst sie nun grundsätzlich in eine Rolle hinein, mit der sie ein Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen oder eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen an die Macht zu bringen vermag.

„Die Zeit der Lager ist vorbei“, stellt Baden-Württembergs FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke bei der Analyse des Wahlergebnisses fest. Nach Jahrzehnten einer Zusammenarbeit mit der CDU im Ländle hätten die Wähler eine strategisch offenere Aufstellung der FDP akzeptiert. Deshalb werde er den Gremien empfehlen, auf die Einladung von Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann für Sondierungen ab Freitag dieser Woche einzugehen. Er sei bereit, in einer Ampelkoalition in Stuttgart Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Allerdings sieht FDP-Chef Christian Lindner auch die Fallstricke auf einem parallelen Weg auf Bundesebene und lehnt es ab, die Ampelkarte auch schon perspektivisch für die Bundestagswahl im Herbst zu ziehen. Denn bei SPD und Grünen hätten solche Koalitionsspekulationen auch „instrumentellen Charakter“: Sie sollten davon ablenken, dass Stimmen für SPD und Grüne auch zu einer Koalition mit den Linken führen könnten. Deshalb sieht sich der FDP-Vorsitzende veranlasst, am Tag der Ampel-Perspektive zu unterstreichen, dass die Liberalen „den Inhalten der Union näher“ seien. Zudem warnt Lindner mögliche künftige Koalitionspartner und erinnert an den Auszug aus den Jamaika-Verhandlungen: Wenn die FDP nicht genügend Raum zur Mitgestaltung bekomme, habe sie „die Kraft und den Mut, auch Nein zu sagen.“

Natürlich sei eine Wechselstimmung nötig, aber wenn es als Ergebnis nur dazu führe, dass die Union in die Opposition geschickt und die deutsche Politik nach links verschoben werde, sei das für die FDP „weniger attraktiv“. Lindner will die gewachsene Bedeutung der FDP in der Politik jedenfalls lieber dazu nutzen, den Druck auf die Bundesregierung zu verstärken, ihre Corona-Politik so bald wie möglich zu verändern. Er liest nämlich aus den Wahlerfolgen in den beiden Südweststaaten der Republik nicht nur Rückhalt für eine wachsende Eigenständigkeit der Liberalen heraus, sondern eine Zustimmung zur „größeren Sensibilität bei Grundrechtseingriffen“ in der Corona-Pandemie.