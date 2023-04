Die Grünen und der Atomausstieg Mit wehender Fahne über den Acker

Nun also beschreiben führende Grüne wie Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann und Co-Parteivorsitzende Ricarda Lang den Einstieg in ein neues Energiezeitalter ohne Atomkraft. Für Haßelmann ist damit ein Gewinn an Sicherheit verbunden. Sie sagte unserer Redaktion: „Atomkraft ist teuer, sie ist unsicher und sie ist eine Technologie von gestern. Wie wir in Frankreich und Belgien sehen, sind AKW störanfällig und unzuverlässig. Mit dem Atomausstieg gewinnen wir in der Energieversorgung an Sicherheit und Unabhängigkeit.“ Jetzt sei der Weg frei für die Technologien der Zukunft, vor allem aus Wind und Sonne. Bereits in wenigen Jahren werde sich das Stromsystem in Deutschland zu 80 Prozent aus erneuerbaren Quellen speisen. Grünen-Chefin Lang weiß um die Sensibilität des Themas und den Ärger gerade im FDP-Lager wegen des bevorstehenden Atomausstiegs. Lang lobt die Ampel. „Der Ausstieg ist vor allem ein endgültiger Einstieg: ins Zeitalter der Erneuerbaren. Hier sind wir seit Antritt der Ampel-Regierung erheblich vorangekommen, haben den Turbo beim Ausbau der erneuerbaren Energien gezündet und holen nach, was in der großen Koalition liegen geblieben ist“, sagte sie unserer Redaktion. Die FDP plädiert dafür, die drei Atomkraftwerke wenigstens noch ein Jahr „Standby“ betriebsbereit zu halten. Auch eine knappe Mehrheit der Bundesbürger hält aktuell nach einer Umfrage das Abschalten der drei letzten Meiler für falsch. Vielleicht halten die Grünen auch deshalb den Ball so flach wie möglich. Eine zentral organisierte Feier zum endgültigen Atomausstieg an diesem Samstag sei nicht geplant, heißt es in der Parteizentrale. Isar, Neckarwestheim und Emsland werden abgeschaltet. In aller Stille. Dazu müssen die Grünen nicht mehr auf den Acker.