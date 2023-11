Bundesparteitag Die Grünen zwischen Europa und Thüringen

Auch in außenpolitischen Fragen zeige sich manchmal, dass Geschlossenheit in der Europäischen Union „kein Selbstläufer ist“, räumt Baerbock ein. Nicht nur der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei da eine Herausforderung gewesen. Die EU werde auch „getestet jetzt in den letzten Wochen durch die Situation im Nahen Osten, wo wir - auch da müssen wir ehrlich sein - nicht immer als Europäer eine gemeinsame Sprache gefunden haben“, fügt sie hinzu. Die Bundesregierung sagt weniger als die meisten EU-Staaten zur Verhältnismäßigkeit der israelischen Militäroperationen im Gazastreifen nach dem Hamas-Terrorüberfall. Baerbock lässt unerwähnt, dass die Bundesregierung auch hier eine Minderheitsposition einnimmt. Stattdessen will sie der Uneinigkeit einen positiven Anstrich geben: „Unsere Vielfalt ist unsere Stärke.“