EU-Ukraine-Gipfel : Die Inszenierung von Kiew

Meinung EU-Mitglied oder Untergang. Mit diesen zwei Perspektiven halten die Ukrainer den brutalen Angriffen der russischen Kriegsverbrecher stand. Der EU-Gipfel konnte sich jedoch nur an der Absicht verheben, mehr als nur Beteuerungen zu liefern.

Die Erwartungen der ukrainischen Regierung waren hochgespannt, als sich die Europäische Union entschied, diesen EU-Ukraine-Gipfel in Kiew zu machen. Die ganz große Bühne für gigantische Versprechen? Präsident Wolodymyr Selenskyj bekommt den Durchhaltewillen seines Volkes vor allem aus zwei Motivketten gespeist. Die eine ist die grausame Aussicht auf Verfolgung, Entrechtung und Massenmord bei einem russischen Durchmarsch, wie sie sich in zurückeroberten Gebieten auf barbarischste Art immer wieder zeigt. Die andere ist die großartige Aussicht auf ein glückliches Ende als Mitglied der Europäischen Union, wie sie sich durch die Erklärung der Ukraine zum offiziellen Beitrittskandidaten in Rekordzeit andeutete. Da ein baldiger Sieg der Ukraine an den tausend Kilometern Front nicht in Sicht ist, setzte Selenskyj auf euphorisierende Neuigkeiten der Gäste aus Brüssel.