Plant Sahra Wagenknecht tatsächlich die Gründung einer neuen Partei? : Angst vor der Links-Spalterei

“Vielleicht führen wir das Ganze ja wieder zusammen“: Gregor Gysi ist aktuell im Gespräch mit Sahra Wagenknecht, die angeblich eine neue Partei gründen will Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Angeblich plant Sahra Wagenknecht die Gründung einer neuen Partei neben der Linken. Doch bislang scheut sie einen solchen Schritt. Warum nur? Inzwischen kursiert die Vermutung, dass andere Links-Genossen die Spaltung wollen – und sie dafür eine Galionsfigur brauchen: Sahra Wagenknecht

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Möhle

Gregor Gysi hat einen Termin. Einen Termin mit Sahra Wagenknecht. Irgendjemand muss es richten. Irgendjemand muss versuchen, das auf der politischen Sandbank festgefahrene Boot wieder zurück in die Fahrrinne zu bringen. Und festgefahren ist bei der Linken viel: vor allem der Streit um den Kurs der Partei. Der langjährige Frontmann Gysi will in dieser Krise der Linken, die längst zu einer Dauerkrise geworden ist, nichts unversucht lassen. Gysi war zehn Jahre Vorsitzender der Bundestagsfraktion, er war auch Vorsitzender seiner Partei, als diese noch PDS hieß und sie noch nicht mit der westdeutschen WASG zur gesamtdeutschen Linken fusioniert war. Er verfügt über ein Netzwerk wie vermutlich kein Zweiter bei den Links-Genossen. Gysi wird im Januar 75 Jahre alt. Aber nach Ruhestand ist ihm nicht.

Gysi fährt immer noch durch das Land. Er spricht bei den Genossinnen und Genossen in den Ländern. Mal Thüringen, mal Nordrhein-Westfalen. Denn es geht in diesen Tagen und Wochen auch für ihn um Wichtiges – um die Rettung eines politischen Lebensprojektes. Es geht um das Überleben der Partei Die Linke. Dafür schlüpft er gerne in die Rolle des stillen Vermittlers. Ein Treffen mit Wagenknecht hatte er schon. In dieser Woche soll ein zweites folgen. Mal sehen, was dabei herauskommt. Gysi weiß: „Sahra erntet in der Linken sehr viel Zustimmung, aber eben auch Ablehnung. Das ist der Konflikt. Vielleicht führen wir das Ganze ja wieder zusammen."

Wagenknecht wirbelt die Partei – wieder einmal – durcheinander. Angeblich plant sie die Neugründung einer Partei in Konkurrenz zur Linken. Doch wer sich in Partei und Bundestagsfraktion umhört, kann nicht mehr ganz sicher sein, dass Wagenknecht diesen Schritt gehen will und wird – zumindest nicht aktuell. Und auch Gysi hat nach einem Treffen mit Wagenknecht seine Zweifel. „Ich weiß gar nicht, ob Sahra Wagenknecht selbst eine Parteineugründung will - oder ob das andere Leute sind, die so etwas anstreben. Sahra kennt ja die Probleme einer Parteineugründung. Ich habe den Eindruck, sie ist in dieser Frage nicht entschlossen. Sie führt ja auch Gespräche mit mir.“

Zuletzt war auch von einem Austritt, also einer Abspaltung, von einer Gruppe von Abgeordneten um Wagenknecht aus der Bundestagsfraktion die Rede, zu denen einige sehr linke Außen- und Verteidigungspolitiker zählen. In diesem Fall verlöre die Linke ihren Fraktionsstatus, den ihr nur drei gewonnene Direktmandate bei der Bundestagswahl retteten und der ihr im Bundestag zahlreiche Rechte und Privilegien zusichert. Niemand hätte davon einen Gewinn: weder die linken Separatisten noch der Rest der heute insgesamt 39 Frauen und Männer zählenden Bundestagsfraktion. Doch Ruhe ist deswegen noch lange nicht im Karton. Die Linke-Chefs im Bundestag, Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch, müssen sich immer wieder anhören, sie hätten ihren Laden nicht im Griff. Im September polarisierte Wagenknecht mit einer Russland-Rede im Bundestag, in der sie der Bundesregierung vorwarf, die Ampel-Regierung breche einen „beispiellosen Wirtschaftskrieg“ gegen Russland vom Zaun. Wagenknecht polarisiert: Sie hat viele Gegner, aber eben auch viele Fans: bei der Linken wie auch bei der rechten AfD. Das der rechtsradikalen Szene zugerechnete Magazin „Compact“ zeigt Wagenknecht aktuell auf dem Titel. Dazu die Zeile: „Die beste Kanzlerin. Eine Kandidatin für Links und Rechts.“