Deutschlands Panzer von großer Bündnis-Bedeutung : Die Nato-Sicht auf die Leopard-Entscheidung

Brüssel Die Nato-Staaten reagieren ausgesprochen positiv auf die deutsche Zusage bei den Leopard-Kampfpanzern. Doch die Entscheidung hat nur den Charakter eines Zwischenschritts. Auch andere müssen liefern. Und die Herausforderung wächst.

Zuletzt hatten sich die EU- und Nato-Staaten wie nervöse und zunehmend aggressiver werdende Raubtiere belauert. Wer hat was schon oder noch nicht geliefert? Wer könnte deutlich mehr tun? Vor allem die baltischen Staaten drückten aufs Tempo. Mag es in Deutschland eine eher abstrakte Überlegung sein, dass ein siegreiches Russland ermutigt sein könnte, weiteres Territorium in den Griff nehmen zu wollen - im Baltikum ist das ganz konkret. Auch Finnland hat angesichts seiner direkten Grenze mit Russland eine große Deckungsgleichheit eigener Interessen mit den Interessen an einem Sieg der Ukraine.