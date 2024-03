Likes für Lauterbach Die Parteien und die Macht der AfD auf TikTok

Karl Lauterbach spricht von „Revolution“ - und schaut dabei etwas unbeholfen in die Kamera. Es ist Montagabend, hinter den Kulissen der ARD-Sendung „Hart aber fair“ setzt der TikTok-Account „karl.lauterbach24“ seinen ersten Post ab. „Heute geht es los. Mein erster TikTok-Beitrag“, sagt der SPD-Politiker. Noch nicht einmal 24 Stunden später haben mehr als 429.000 Nutzer das Video vom ersten offiziellen Account eines Bundesministers auf TikTok angeklickt. Lauterbach, der sich in Sachen TikTok-Welt als „Laie“ bezeichnet, hat schon mehr als 25.000 Likes. Es ist ein vielversprechender Start der „Revolution“. Mit einer klaren Botschaft: „Ich glaube, wir dürfen die sozialen Medien der AfD nicht überlassen“, sagt Lauterbach noch am selben Abend in der ARD-Sendung.