Deutsche Reiselust : Fernweh auch wegen der Heizkosten

Ab in die Sonne - die Türkei und Griechenland sind laut Reiserverband bei Urlaubern besonders beliebt. Foto: dpa/Nico Mazzanti

Analyse Berlin Da war doch was? Genau, Corona. Hinsichtlich der Reiselust der Deutschen spielt das Virus aber keine Rolle mehr, sagt der Reiseverband. Die Bürger zieht es wieder in die Ferne. Manche offenbar sogar, um in der Energiekrise ein wenig Heizkosten zu sparen.