Landtagswahl Rheinland-Pfalz : Der Dreyer-Effekt

Berlin Der klare Wahlsieg von SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz kann Auswirkungen weit über das Land hinaus haben und ist für die Bundestagswahl ein idealer Einstieg für einen Aufwärtstrend der SPD. Allerdings muss die Sozialdemokratie aus dem Erfolgsrezept Dreyers ihre Schlüsse ziehen.

Eine strahlende Siegerin tritt eine halbe Stunde nach dem Schließen der Wahllokale vor die Fernsehkameras. Es sei ein „glücklicher Abend“, lautet der erste Satz von Malu Dreyer, der alten und neuen Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Das hervorragende Ergebnis zeige, dass die SPD eine „gut aufgestellte Partei“ sei. Alles ist aus ihrer Sicht an diesem Wahlabend „einfach nur schön“ – vor allem, dass es mit dem „tollen Regierungsbündnis“ unter Führung der SPD weitergehen könne.

Sie hat bewiesen, was ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz so dringend im Superwahljahr braucht: Die SPD kann noch gewinnen. Rheinland-Pfalz ist neben Hamburg das einzige Land, in dem die Sozialdemokraten wenigstens noch eine „3“ vorne stehen haben. Mit weniger hat noch keine Partei einen Kanzler stellen können. Allerdings bringt es die Bundespartei nicht mal auf halb so viel, wie Dreyer nun in Rheinland-Pfalz einfahren konnte.

Das mag damit zusammenhängen, dass die Bundespartei einen linken Kurs mit einer Art Opposition gegen die eigene Regierungskoalition eingeschlagen hat, Dreyer dagegen weiterhin dafür steht, was die SPD in der Vergangenheit zur Kanzlerpartei werden ließ: Mit Politik für die Mitte der Gesellschaft. Es war ein Persönlichkeitswahlkampf. „Wir mit ihr“, stand auf den Plakaten mit ihrem Bild. Name und Partei waren weniger wichtig. Krawall und Provokation mied Dreyer wie die Pest. Ruhe, Unaufgeregtheit und Verlässlichkeit in der Corona-Krise pflegte sie als ihr Markenzeichen. Die SPD-Regierungschefs förderten das in den Runden der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin nach Kräften, überließen es der Wahlkämpferin, mit konkreten Vorschlägen zu punkten.

Dabei hatte Dreyer durchaus Anlass, mit dunklen Vorahnungen an ihre erste Wahlperiode nach dem Rückzug von Kurt Beck 2012 zurückzudenken, als es mit der sozialdemokratischen Regierungschefin schon fast wieder zu Ende zu gehen schien: Die damalige Herausforderin Julia Klöckner führte 2015 mit ihrer CDU lange in den Umfragen – bis es am Wahlabend 2016 doch wieder für Platz eins für die SPD und die Ampel reichte. Und auch CDU-Herausforderer Christian Baldauf konnte sich dieses Mal über Monate über eine haushohe Führung in den Umfragen freuen – bis auf der Zielgeraden Dreyers SPD an den Christdemokraten vorbeizog und den Abstand sogar noch vergrößerte.

Das heißt schon etwas in einem bürgerlich geprägten Land, das bei Bundestagswahlen regelmäßig mit Mehrheit hinter der CDU steht. Und es ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung bei dem Versuch, mit dem Dreyer-Push auch die Scholz-Perspektiven zu verbessern. Bislang hatte Scholz mit seinen 14 bis 16 Prozent wenig Überzeugungskraft, so oft er von einer Bundesregierung sprach, die ab dem Herbst von ihm geführt werde. Denn eine haushohe Führung für ein schwarz-grünes, mindestens aber ein schwarz-grün-gelbes Bündnis im Bund in den Umfragen ließen seine Schwimmversuche als reine Trockenübung erscheinen.

Deshalb musste Dreyer unbedingt den Nachweis bringen, dass Mehrheiten jenseits der Union unter SPD-Führung selbst dann möglich sind, wenn die Linken außer Betracht bleiben. Die ersten Analysen belegen sogar, dass Dreyer nicht allein von der Korruptionsaffäre der CDU auf den letzten Metern des Wahlkampfes profitieren konnte, sondern dass sich die SPD quer durch die Themenfelder mit der höheren Kompetenzzuschreibung vor die Union schieben konnte. Darauf lässt sich aufbauen, zumal die Wähler auch im benachbarte Baden-Württemberg das Signal aussanden, dass sie sich eine Regierung ohne die CDU, aber mit Grünen, SPD und FDP durchaus vorstellen können.

Voraussetzung für ein Umkippen der Stimmung auch auf Bundesebene wäre indes ein Blick auf Personen, Themen und Ausrichtung der Wahlsieger im Südwesten. Ein eindeutig linker Wahlkampf wäre mit einem Olaf Scholz, der in Hamburg auch bürgerliche Wohnviertel erobern konnte, nur schwer kompatibel. Und auch eine innerparteiliche Auseinandersetzung um Identitäten, die prägende sozialdemokratische Gestalten wie Wolfgang Thierse ihren Austritt aus der SPD naheliegen lässt, deutet nicht auf eine Anschlussfähigkeit zur Mitte, wie es Kretschmann und Dreyer schafften. Ob der bayerische SPD-Politiker Florian Post mit seinen Schimpftiraden recht behält („Alles in der SPD soll auf links gebürstet werden“) wird entscheidend für die Wahlchancen der Sozialdemokratie im Herbst sein.