Union in der Krise : Das gefährliche Gieren nach der Macht

Meinung Berlin Unter den Druck der Krise schalten die Unionsspitzen in den Angriffsmodus: CDU-Chef Armin Laschet, CSU-Chef Markus Söder und nun auch die Kanzlerin. Dabei geht es nicht nur um den Kampf gegen Corona, sondern vor allem auch um den eigenen Machterhalt. Das kann für die Union noch zur Gefahr werden.

Die Dinge laufen nicht gut für die Union und ihre Spitzen. Nicht für die Kanzlerin, nicht für CDU-Chef Armin Laschet und auch nicht für CSU-Chef Markus Söder. Genau genommen könnte es nicht schlechter laufen. Die Kanzlerin – gezeichnet von der jüngsten Bund-Länder-Runde und ihrem Osterruhe-Irrtum – versucht es mit Machtworten. In ungewöhnlicher Schärfe mahnte sie am Sonntagabend einige Ministerpräsidenten zur strikten Einhaltung der Beschlüsse. Denn es entgleiten gerade nicht nur die Corona-Zahlen – Merkel entgleitet auch die Kontrolle im Krisenmanagement. Anders als für Laschet oder Söder geht es für Merkel zwar nicht um die Aussicht auf die Kanzlerschaft nach der Bundestagswahl. Und doch geht es auch bei ihr um Machterhalt. Will die Kanzlerin auf den letzten Metern ihrer Amtszeit nicht als Unterlegene dastehen, die sich in der größten Krise in ihrer Ära nicht behaupten konnte, bleibt ihr nur die Offensive. Diesen Weg hat Merkel nun gewählt. Zwar beteuerte sie am Sonntagabend auch, sie wolle dazu beitragen, dass die Union erfolgreich sein könne. Doch für den Moment hat Merkel vor allem den Druck erhöht. Von Erfolgsaussichten für die Union kann derzeit wahrlich keine Rede sein.