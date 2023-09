Europäisches Förderprojekt Die wirtschaftliche Hoffnung heißt Halbleiter

Wenn es um die Halbleiterindustrie in Deutschland geht, dann greift die Bundesregierung gerne zum Superlativ. Sie werde eine der „Schlüsselindustriebranchen der Zukunft“ sein, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag bei einer Konferenz zur Mikroelektronik in seinem Ministerium. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zieht bei dem Thema gerne das große Register. Angesichts der Niederlassung des US-Chipriesen Intel in Magdeburg sagte Scholz Mitte Juni, man schließe damit „technologisch zur Weltspitze auf“. Allen Unkenrufen zum Trotz sieht die Regierungsspitze in den jüngsten Ansiedlungen einen Beleg dafür, dass es besser um die deutsche Wirtschaft bestellt ist, als derzeit viele meinen.