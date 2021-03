Folgen durch Astrazeneca-Stopp : Die Woche der folgenreichen Impf-Entscheidungen

Berlin Der Astrazeneca-Stopp stellt die deutsche Impfstrategie auf die Probe. Intensivmediziner rechnen zwar nicht mit negativen Folgen für die Intensivstationen. Sie appellieren aber: Die Corona-Notbremse muss eingehalten werden. Kurz vor dem Impfgipfel kommt auch das russische Präparat Sputnik V zunehmend in den Fokus.

Diese Woche ist geprägt von folgenreichen Entscheidungen für Deutschlands Impf-Fortschritt: Am Montag setzte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Impfungen mit dem Astrazeneca-Präparat nach entsprechenden Expertenempfehlungen vorläufig aus; am Donnerstag befand die Europäische Arzneimittelbehörde EMA über den weiteren Einsatz des Impfstoffs; und an diesem Freitag wollen sich Bund und Länder beim gemeinsamen Impfgipfel über das weitere Vorgehen abstimmen. „Der Impfstoff ist unser Schlüssel, um Schritt für Schritt aus der Pandemie zu kommen“, machte Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, am Donnerstag noch einmal deutlich. „Ich erwarte von der Bundesregierung klare Aussagen, wie es jetzt beim Impfen weitergeht“, sagte Schwesig unserer Redaktion und erhöhte damit zugleich den Druck vor den Beratungen. Insbesondere die Gruppen 1 und 2 müssten möglichst schnell geimpft werden. Dazu müsse kontinuierlich und verlässlich Impfstoff geliefert werden, so die SPD-Politikerin.

Grund für den vorläufigen Stopp des Astrazeneca-Vakzins in Deutschland sowie in anderen Ländern waren Fälle von Thrombosen, also Blutgerinnseln, in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen ausgesetzt worden, darunter auch Fälle mit tödlichem Verlauf. Insgesamt acht Thrombose-Fälle gab es in Deutschland, betroffen waren Menschen zwischen 20 und 50 Jahren, zumeist Frauen. Die Gerinnsel traten vier bis 16 Tage nach der Impfung auf. Daher prüften die Experten einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Verhütungsmitteln, Rauchen und Corona-Impfungen, wie Frank Bergmann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KV), sagte. Bislang haben 1,7 Millionen Menschen in Deutschland eine erste Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff erhalten.

Unabhängig von dem weiteren Vorgehen rechnen einige Experten schon jetzt mit einem Schaden für die Akzeptanz des Impfstoffes. „Der Schaden wird zweifelsfrei da sein“, sagte der wissenschaftliche Leiter des Intensivregisters der Fachgesellschaft Divi, Christian Karagiannidis, unserer Redaktion. Er forderte daher mehr Flexibilität bei der Impfreihenfolge. „Sollte es dazu kommen, dass der Impfstoff weiter zugelassen ist und trotzdem nicht angenommen wird, würde ich ihn der Bevölkerung ohne Prioritätsliste anbieten, quasi auf freiwilliger Basis“, so Karagiannidis.

KV-Chef Bergmann geht dagegen nicht davon aus, dass das Vertrauen restlos verspielt ist. „Falls die Experten grünes Licht geben, wissen die Menschen, dass Sicherheitsbedenken ernst genommen werden. So lange anderer Impfstoff knapp ist, werden viele auch Astrazeneca wieder wollen“, sagte Bergmann.

Dennoch nimmt die Diskussion um eine Zulassung weiterer Impfstoffe an Fahrt auf, der Blick richtet sich dabei auf das russische Präparat Sputnik V. „Entscheidend ist nicht, wo ein Impfstoff herkommt, sondern ob er wirksam und sicher ist. Wenn Sputnik diese Kriterien erfüllt, dann sollten wir diesen Impfstoff einsetzen“, sagte Ministerpräsidentin Schwesig. Zuvor hatten bereits die Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer (CDU), Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), und Thüringen, Bode Ramelow (Linke) für das russische Vakzin geworben.

Deutschlands Intensivmediziner gehen dabei nur von einer geringen Auswirkung des Astrazeneca-Stopps auf die Intensivbettenbelegung aus. Allerdings fordern sie die strikte Einhaltung des „Notbremse“-Mechanismus ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100. „Wir müssen wegen des Astrazeneca-Stopps nicht in totale Panik verfallen. Aber wichtig ist jetzt, dass wir uns an die Spielregeln halten. Die Politik ist in der Pflicht, sich an ihre Abmachungen zu halten“, sagte Divi-Fachmann Karagiannidis. Die intensivmedizinische Fachgesellschaft hat in einer neuen Simulation, die unserer Redaktion exklusiv vorliegt, kalkuliert, welche Konsequenzen die Impfstrategie sowie die weiteren Lockdown- und Hygiene-Maßnahmen für die Belegung der Intensivbetten in Deutschland haben. Zwar bedeute der Astrazeneca-Stopp eine zeitliche Verzögerung, sagte Karagiannidis. „In unserer Simulation der Intensivbettenbelegung fällt dieser Effekt aber glücklicherweise durch die anderen Impfstoffe und die Inzidenzbremse bei 100 nicht so extrem stark ins Gewicht.“