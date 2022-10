Es wird wieder an der Uhr gedreht : Die Zeitumstellung ist Kokolores

Meinung Berlin Mal wieder grüßt die Zeitumstellung. Die Uhr muss um eine Stunde zurückgedreht werden. Dabei ist schon lange belegt, dass die Maßnahme ihre Ziele verfehlt. Weil sich die Verantwortlichen aber vor einer wichtigen Frage drücken, bleibt leider alles so, wie es ist.

Es wird wieder an der Uhr gedreht. Die meisten werden wohl nachschauen müssen, ob vor oder zurück. Die Antwort lautet: zurück. Man gewinnt eine Stunde Schlaf, das minimiert den Ärger etwas. Aber an der Sache ändert das nichts - die Zeitumstellung ist Kokolores und hat ihren Zweck nicht erfüllt.

Die Einführung im Jahr 1980 ist zwar gut gemeint gewesen, aber in den letzten Jahrzehnten hat sich die Erkenntnislage klar verändert. Inzwischen steht fest: Energie wird dadurch nicht eingespart, Ziel verfehlt. Zwar schalten die Bürger durch die Umstellung im Sommer abends weniger häufig das Licht an - dafür erhöht sich dann aber zur Winterzeit der Verbrauch in jegliche Hinsicht. In Zeiten der Energiekrise kann das keiner wollen. Schon vor Jahren hat die EU-Kommission dann auch eingeräumt, dass der Effekt verpufft. Ein Ergebnis, zu dem ebenso ein Gutachten des Bundestages gekommen ist.