DIHK-Forderung Wirtschaft will schneller bauen als die Ampel

In Deutschland soll künftig vieles schneller gehen - von der Planung über die Genehmigung bis hin zum Bau. Auch im Verkehrsbereich. In dieser Woche findet daher im Verkehrsausschuss des Bundestages eine umfangreiche Anhörung zu mehreren Beschleunigungsvorhaben der Ampel statt. Schon jetzt ist klar: Der Wirtschaft reichen die Gesetzesänderungen nicht aus. Sie will schneller bauen als die Koalition. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, fordert deshalb die Möglichkeit eines Baubeginns „vor einer endgültigen Genehmigung“.