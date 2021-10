Konjunkturumfrage bei 28.000 Firmen : DIHK schlägt Alarm: Bei vielen Unternehmen „brennt die Hütte“ wegen hoher Energiepreise

Berlin Lieferengpässe, hohe Energie- und Rohstoffpreise, Mangel an Fachkräften: Diese drei Faktoren machen vielen Unternehmen in Deutschland zunehmend zu schaffen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat seine Konjunkturprognose daher deutlich gesenkt.

Zwar sei die wirtschaftliche Lage nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder besser, die Aussichten aber seien enttäuschend, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Donnerstag in Berlin. Firmen kämen zunehmend in die Klemme zwischen garantierten Preisen für Kunden und gestiegenen Rohstoffpreisen. Firmen, die eigentlich wieder Vollgas geben wollten, seien jetzt in eine unvorhergesehene Lage geraten. Er habe ein wenig Angst davor, dass die Stimmung besser werde als die tatsächliche Lage, sagte Wansleben. Das müsse bei den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP eine Rolle spielen.