Ex-UN-Botschafter Christoph Heusgen löst 2022 Wolfgang Ischinger ab : Merkel-Vertrauter soll Chef der Sicherheitskonferenz werden

Christoph Heusgen war zwölf Jahre außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Jetzt soll der Diplomat an die Spitze der weltweit renommierten Münchner Sicherheitskonferenz rücken

Privatier ist nichts für Christoph Heusgen. Im Sommer dieses Jahres ging der langjährige außenpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Ruhestand. Nach zwölf Jahren an der Seite von Merkel war Heusgen 2017 zum Ende seiner Karriere auf den renommierten Posten des deutschen Botschafters bei den Vereinten Nationen gewechselt, wo er mehrfach etwa in der Libyen-Krise oder im Syrien-Konflikt bei sperrigen Veto-Mächten wie Russland oder China für Frieden und Waffenruhe vermittelte. 41 Jahre wirkte Heusgen im diplomatischen Dienst – in Diensten der Bundesrepublik Deutschland. Schon vor seinem offiziellen Eintritt in den Ruhestand war sein Name unter jenen Kandidaten, die für die Nachfolge des früheren deutschen Botschafters in Washington und London, Wolfgang Ischinger, an der Spitze der prestigeträchtigen Münchner Sicherheitskonferenz gehandelt wurden. Der Rheinländer Heusgen selbst verwies auf Nachfrage stets diplomatisch darauf, dass er der Sicherheitskonferenz als Mitglied im Stiftungsrat verbunden sei.