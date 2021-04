Nach den Beratungen von Bund und Ländern : Warum es schlecht ist, dass die Rechte für Geimpfte nicht geklärt sind

Berlin Ein Gipfel der Hoffnung sei es gewesen, meint die Kanzlerin zum Impfgipfel von Bund und Länder. Im Gegenteil: Das Treffen hat die Hoffnungen auf schnelle und klare Regeln für Geimpfte weit nach hinten geschoben. Ein politisches Ausweichmanöver mit schwerwiegenden Folgen.

Angela Merkel ließ den Zeitpunkt, an dem über die Rechte von Geimpften entschieden wird, am Montag im Ungefähren. Genauer wurde dann erst ihr Gesundheitsminister. Am 28. Mai solle der Bundesrat final über die Vorschläge der Bundesregierung über Rechte von Geimpften entscheiden, sagte Jens Spahn am späten Abend. Das bedeutet, dass die Verordnung im Juni erst gelten kann.

Warum sollen etwa die Pflegeheime ihren Geimpften nicht schnell ein Stück Normalität zurückgeben dürfen? Wer einmal in einer solchen Einrichtung war, weiß, dass die Gefahr zu vereinsamen sehr groß ist - auch wenn viele Menschen unter einem Dach zusammen leben. Aber das gemeinsame Essen, das Reden, gemeinsamen Therapien sind oft der einzige Grund, warum Menschen noch Freude am Leben empfinden. Sie haben ein Jahr darauf verzichtet - wie kann man erklären, dass das noch weiter geht? Warum darf diesen Personen kein Stück mehr soziales Miteinander gewährt werden? Laut Robert-Koch-Institut geht von ihnen keine Gefahr mehr aus, andere ernstlich zu gefährden. Maskenpflicht und Abstand gelten ja zu Recht ohnehin weiter.

Wieder ein annäherend normales Leben führen zu können, würde auch die Impfbereitschaft deutlich steigern - auch in Milieus, die dem Impfen bislang skeptisch gegenüberstehen. Die Politik hat sich um die Debatte über eine Impfpflicht bisher herumgedrückt. Also sollte sie umso mehr auf Anreize setzten. Freiheiten wie Shopping auf sehr geringem Niveau, Essen im Außenbereich eines Restaurants, oder Treffen mit engen Freunden - es wäre so wichtig. Gerade für die die, die sich zu Beginn der Pandemie zu Hause eingeigelt haben. Die Angst vor einer Zwei-Klassen-Gesellschaft: Unnötig, denn wenn geimpft wird wie versprochen, handelt sich nur um wenige Wochen. Hier wird die Politik sich an ihren Versprechungen messen lassen müssen. Wenn jetzt nicht alle, wirklich alle, Kapazität in die Impfkampagne fließt, dann ist dem Land auch nicht mehr zu helfen.