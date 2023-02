„Manifest für den Frieden“ : Diskussion um Wagenknecht-Demo in Berlin

Berlin Selten hat eine Demonstration für so viel Unruhe gesorgt wie der „Aufstand für den Frieden“ der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer. Die Angaben zu den Teilnehmern liegen weit auseinander - und eine Düsseldorferin findet klare Worte.

Demonstration für den Frieden oder ein Sich-Gemein-Machen mit dem Aggressor im Ukraine-Krieg? In Berlin folgten am Samstag trotz Schneeregens und Kälte viele Tausend Menschen einem Aufruf von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer zu einer Kundgebung unter dem Motto „Aufstand für den Frieden“. Die Linke-Politikerin und die Frauenrechtlerin wollten damit ihre Forderungen aus ihrem umstrittenen „Manifest für Frieden“ untermauern. Im Internet erklärten bis Sonntagmittag mehr als 670 000 Menschen ihre Zustimmung zum „Manifest“.

Auf der Bühne forderte Wagenknecht, teils vom Publikum bejubelt, einen Stopp von Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine und mahnte Friedensverhandlungen an. Es gehe darum, „das furchtbare Leid und das Sterben in der Ukraine zu beenden“ und Russland ein Verhandlungsangebot zu unterbreiten, „statt einen endlosen Abnutzungskrieg mit immer neuen Waffen zu munitionieren“. Es gelte, das Risiko einer Ausweitung des Krieges auf ganz Europa und womöglich die Welt zu bannen. Dieses Risiko sei „verdammt groß“. Wagenknecht kritisierte vor allem den Kurs der Ampel-Regierung im Bund. Man fühle sich nicht vertreten von Kanzler Olaf Scholz, (SPD) „der zwar zunächst immer zögert und für Bedachtsamkeit und Vorsicht wirbt, aber dann trotzdem regelmäßig vor den Kriegstrommlern in seiner Koalition einknickt und eine rote Linie nach der nächsten überschreitet“. Die Linke-Politikerin beklagte Rufe nach Waffenlieferungen gerade aus Deutschland. „Heute wollen Politiker unseres Landes, das (Michail) Gorbatschow seine Wiedervereinigung verdankt, Russland ruinieren“, sagte sie mit Blick auf den früheren sowjetischen Präsidenten. „Wir wollen nicht, dass mit deutschen Panzern auf die Urenkel jener russischen Frauen und Männer geschossen wird, deren Urgroßeltern tatsächlich von der Wehrmacht auf bestialische Weise millionenfach ermordet wurden.“ Das sei geschichtsvergessen, sagte sie mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg.