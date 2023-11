Dramatische Zuspitzung beim Grünen-Parteitag Habeck warnt vor Sturz der Ampel

Es ist 21.30 Uhr, als Robert Habeck mit ernster Miene ans Rednerpult des Karlsruhe Grünen-Parteitages tritt und die Gefahr eines Sturzes der Regierung als Folge dieses Abends beschreibt. Anlass ist ein Antrag der Grünen Jugend, der zuvor wiederholt mit frenetischem Jubel unterstützt worden ist. Die entscheidenden Worte darin sind „dürfen weder die grünen Minister*innen in Bund und in den Ländern noch grüne Fraktionen zustimmen“. Die beantragte Festlegung der grünen Vertreter in Regierung und Koalition bezieht sich auf alle Punkte, die Teil des Kompromisspaketes zur Migrationspolitik sind und die gerade für ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem verhandelt werden.