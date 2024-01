DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt „Wir werden immer öfter von Katastrophen betroffen sein“

Hasselfeldt Seinerzeit eskalierte der bewaffnete Konflikt in der Ukraine und es kamen viele Geflüchtete nach Deutschland. Das heißt, immer, wenn eine Krise mit besonders starken Berührungspunkten in der deutschen Bevölkerung aufkommt, steigt das Spendenaufkommen. Dann lässt es nach. Eine Spendenmüdigkeit erkenne ich aber nicht, die Anteilnahme in Deutschland für die Not anderer ist hoch. Das hat sich auch nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien Anfang 2023 gezeigt.