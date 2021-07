Versorgung in Kliniken : DRK-Präsidentin Hasselfeldt warnt vor Engpässen bei Blutpräparaten

In der Ferienzeit gehen weniger Menschen als üblich zum Blutspenden, da viele potenzielle Spender verreist sind. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Exklusiv Berlin In der Ferienzeit gehen die Blutspenden zurück. Zugleich steigt der Bedarf an den lebensnotwendigen Präparaten in den Kliniken, denn viele verschobene Operationen werden nun nachgeholt. Die angespannte Lage gibt dem Deutschen Roten Kreuz Anlass zu einem Appell.

Von Jana Wolf

Aufgrund einer aktuellen Knappheit von Blutspenden hat die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, eindringlich vor einem „Notstand“ gewarnt. Die Versorgungslage mit lebensnotwendigen Blutpräparaten in Deutschland sei „sehr angespannt“, sagte Hasselfeldt unserer Redaktion. Zugleich würden die Kliniken derzeit einen enorm gestiegenen Bedarf anmelden. Auch die Ferienzeit wirke sich aus: Im Sommer seien viele potenzielle Blutspender im Urlaub, deswegen würden weniger Menschen als üblich zum Blutspenden gehen. „Ein Notstand muss unter allen Umständen vermieden werden“, mahnte Hasselfeldt.

Die angespannte Lage in den Kliniken hängt auch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zusammen. Viele Krankenhäuser hätten pandemiebedingt geplante Eingriffe verschieben müssen, um entsprechende Kapazitäten für Corona-Patienten freizuhalten, erklärte die DRK-Präsidentin. Da sich die Infektionslage nun etwas entspannt habe, würden derzeit so viele Operationen wie möglich nachgeholt werden. „Dadurch ist der Bedarf an Blutspenden rasch drastisch angestiegen“, sagte Hasselfeldt. „Aufgrund der Bereitschaft der Bevölkerung, zum Blutspenden zu gehen, sind wir bisher gut durch die Corona-Zeit gekommen. Wir müssen alles tun, damit das auch so bleibt.“

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) bestätigte den gestiegenen Bedarf an Blutpräparaten. „Die Kliniken holen derzeit Operationen nach, die sie aufgrund der Corona-Pandemie verschoben hatten“, sagte DKG-Präsident Ingo Morell unserer Redaktion Ob dieser Nachholeffekt zu einem Mangel an Spenderblut führe, sei jedoch noch nicht abschätzbar. „Krankenhäuser verzeichnen in den Sommermonaten grundsätzlich einen Rückgang an Blutkonserven, deshalb sind Spenden besonders wichtig. Die Kliniken rufen daher vor allem im Sommer vermehrt zur Blutspende auf“, betonte Morell.

Nach Angaben des DRK werden in Deutschland aktuell mehr als 15.000 Blutkonserven benötigt. Regional liegt der Bedarf demnach bis zu 25 Prozent über dem normalen Niveau. Hinzu kommt eine begrenzte Haltbarkeit der Blutpräparate: Sie können maximal 42 Tage gelagert werden.