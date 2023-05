1990 Menschen durch Drogen gestorben „Drogenkonsum darf kein Gesprächstabu bleiben“

Insgesamt 1990 Menschen sind 2022 an den Folgen des Missbrauchs illegaler Drogen verstorben. Burkhard Blienert, Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, spricht am Donnerstag bei der Vorstellung der Zahlen in der Geschäftsstelle des Drogenhilfe-Vereins „Fixpunkt“ in Berlin von einer „traurigen Zahl“. Als bevölkerungsreichstes Bundesland liegt Nordrhein-Westfalen ganz vorne in der Auswertung (703 Tote). Bayern (277 Tote) und Berlin (230) belegen – wenn auch mit deutlichem Abstand – die folgenden Plätze in der Statistik. Verglichen mit dem Vorjahr 2021 ergibt sich daraus ein Plus von fast neun Prozent der verstorbenen Menschen. Kurz: In NRW sterben täglich fast zwei Menschen in Folge von Drogen, in Berlin ungefähr jeden zweiten Tag einer.