Zukunft der EU : Droht ein geopolitisches Debakel hinter dem Impf-Desaster?

Der China-Zug rollt - hier bei der Ankunft aus Shenzhen in Duisburg im September 2020. Foto: duisport

Berlin Eine Europäische Union der zwei Geschwindigkeiten auch bei der Verfügbarkeit von Impfdosen für ihre Mitgliedsstaaten eröffnet nach Befürchtungen von SPD und Grünen Russland und China neue Möglichkeiten, mit ihrer Propaganda Anklang zu finden. Das kann langfristig fatale Folgen haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Die Empörung über den schleppenden Verlauf der Corona-Impfungen in Deutschland im Vergleich zu Israel, Großbritannien und Israel hat von einem anderen, außen- und sicherheitspolitisch möglicherweise folgenreichen Impfstoffproblem abgelenkt: Der Riss zwischen großen und kleinen Staaten der EU droht sich zu vergrößern – und Moskau wie Peking nutzen die Chance, weitere Keile zum eigenen Nutzen in die Europäische Union zu treiben.

Mit lauter Kritik reagierte die Öffentlichkeit in Deutschland, dass in anderen Ländern schon eifrig geimpft wurde, der in Deutschland entwickelte und produzierte Impfstoff aber erst Weihnachten in ganz kleinen Chargen erstmals ausgeliefert wurde. Wie muss das auf die Menschen in den baltischen Ländern gewirkt haben? Sie bekamen erst eine ganze Zeit danach ihre ersten Biontech-Impfdosen aus der EU-Beschaffung: Nicht 48 Stunden später, sondern 48 Tage. Und das in einer Frage, in der es für alle Europäer um Leben und Tod geht.

Die Übersicht über die Impfraten vermittelt ein deutliches Bild über ein Europa, das wieder einmal in zwei Geschwindigkeiten unterwegs ist. Deutschland hat „erst“ 5,3 Prozent der Bevölkerung geimpft, Frankreich 4,8, Polen 5,9, Italien 5,3 und Belgien 5,1. Doch in Kroatien sind es gerade einmal 2,9 Prozent, in Lettland 2,1 und in Bulgarien 1,2 Prozent. In Ungarn traut Viktor Orban den Beschaffungs- und Verteilmechanismen der EU nicht mehr. Er hat inzwischen zwei Millionen Sputnik-Impfstoffdosen in Moskau bestellt, weitere Millionen Einheiten Sinopharm-Vakzin in Peking.

Auch das EU-Land Kroatien hat Verbindungen mit Russland aufgenommen und denkt inzwischen daran, den Sputnik-Impfstoff per Notzulassung auf dem Balkan verimpfen zu lassen. Geplant wird derzeit mit einer Million Dosen für die vier Millionen Kroaten, die nicht aus EU-, sondern aus russischen Beständen kommen sollen. Auch EU-Beitrittskandidat Serbien ist enttäuscht von Brüssel und hat stattdessen Kontakt mit London, Moskau, Peking und Abu Dhabi aufgenommen. Es gehe nicht um Politik, es gehe darum, „das Leben unserer Leute zu retten“, erklärte Serbiens Präsident Aleksandar Vucic – sein Blick richtet sich in dieser existenziellen Frage weg von Brüssel.

„Wir machen es Russland und China gerade zu leicht, als Impfstofflieferanten geostrategischen Profit aus der Lage zu schlagen“, warnt Außenamts-Staatssekretär Michael Roth im Interview mit dem Nachrichtenportal „Pioneer“. Er sorgt sich um die Auswirkungen und verlangt daher, ein „Zeichen der Solidarität in Richtung unterversorgter EU-Länder zu schicken. „Die Menschen in der Region müssen spüren, dass wir sie nicht alleinlassen“, unterstreicht der SPD-Politiker.

Natürlich wird diese Entwicklung auch bei der EU aufmerksam registriert, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der CDU-Politiker David McAllister, sagte unserer Redaktion: „Die Pandemie hat zusätzlich verdeutlicht, dass es in unserer unmittelbaren Nachbarschaft einen intensiven Wettbewerb um geopolitischen Einfluss gibt.“ Er verwies auf die Ankündigung der EU-Kommission , verfügbare Impfstoffe an Partnerländer zu verteilen, ohne die Impfstrategien in den EU-Staaten zu konterkarieren. „Den sechs Ländern des westlichen Balkan gilt eine besondere Aufmerksamkeit“, versicherte McAllister.

Deutlicher wurde der Europa-Abgeordnete und Grünen-Außenexperte Reinhard Bütikofer. „Das ist nicht ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, das ist ein Europa der selbstschädigenden Borniertheit“, sagte Bütikofer unserer Redaktion. Offensichtlich bestehe Europa darauf, alte Fehler zu wiederholen. „Schon die Entscheidung Frankreichs und Deutschlands im März 2020, den Export von Gesichtsmasken zu unterbinden, erwies sich als politisches Desaster und spielte direkt der Propaganda aus Peking und aus Moskau ins Blatt“, kritisiert der Grünen-Politiker. Jetzt sei dasselbe Fiasko beim Impfstoff zu erleben.