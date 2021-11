Hohe Corona-Zahlen : Droht ein Lockdown für Ungeimpfte?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (links). Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Angesichts hoher Corona-Inzidenzwerte verschärfen einige Bundesländer bereits ihre Maßnahmen. Die Bundesregierung fordert eine Ausweitung von 2G-Regelungen. Unterdessen starten die USA Impfungen bei Kindern unter 12 Jahren. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes, Antje Höning und Jana Wolf

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor einer „großen Wucht" der vierten Corona-Welle gewarnt. „Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wird die vierte Welle viel Leid bringen", mahnte auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, am Mittwoch in Berlin zu Vorsicht. Hier ein Überblick, welche Hürden es bei den Auffrischungsimpfungen gibt, ob es zu Verschärfungen für Ungeimpfte kommen kann und was die Kinder-Impfungen in den USA für Deutschland bedeuten.

Wie sehen die aktuellen Corona-Zahlen aus?

Das Robert-Koch-Institut meldete 20.398 Neuinfektionen und 194 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Das sind 2814 weniger Ansteckungen als vor einer Woche, aber auch die höchste Zahl an Verstorbenen binnen eines Tages seit Ende Mai. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 146,6 von 153,7 am Vortag. Die Zahlen gelten nach dem Feiertag am 1. November in einigen Bundesländern allerdings nicht als voll vergleichbar, weil über das lange Wochenende teilweise etwas weniger getestet wurde.

Kann es zu weiteren Einschränkungen kommen, um die vierte Welle zu brechen?

Das scheint unvermeidbar, in einzelnen Bundesländern wurden die Maßnahmen bereits verschärft. So gilt in Baden-Württemberg seit Mittwoch die Corona-Warnstufe. Damit müssen Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, etwa im Restaurant, Kino oder Schwimmbad einen negativen PCR-Test vorweisen. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Mittwoch schärfere Maßnahmen an. So soll in bayerischen Corona-Hotspots künftig eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz gelten. Bei mehr als zehn Personen in einem Raum müssten dann alle Anwesenden geimpft, genesen oder auf eine Corona-Infektion getestet sein.

Droht ein Lockdown nur für Ungeimpfte?

Eine solch drastische Maßnahme ist derzeit nicht in Sicht und gilt als unwahrscheinlich. Mit der geplanten Abschaffung der epidemischen Lage zum 25. November soll der Spielraum der Länder für einen Lockdown ohnehin wegfallen. Allerdings müssen Ungeimpfte mit besonderen Verschärfungen rechnen. Regierungssprecher Steffen Seibert plädierte beispielsweise für eine Ausweitung der 2G-Regeln in den Bundesländern. Seibert sagte am Mittwoch: „Wenn sich die Pandemielage in Krankenhäusern weiter zuspitzt, sind weitere Beschränkungen nur bei Ungeimpften möglich", sagt er. Kanzlerin Angela Merkel sehe die Entwicklung mit großer Sorge.

Wie sollen die Booster-Impfungen vorangebracht werden?

Spahn will an diesem Donnerstag mit Ärztevertretern über die nächsten Schritte beraten. Er kritisierte zudem das Tempo der Auffrisch-Impfungen in den Bundesländern als zu langsam. Obwohl bereits vor drei Monaten mit den Ländern vereinbart worden sei, dass zunächst Bewohnern in Pflegeeinrichtungen und allen über 60-Jährigen eine Booster-Impfung angeboten werden solle, habe es seither erst zwei Millionen Auffrisch-Impfungen gegeben, sagte er. Die Länder sollten die Betroffenen informieren, wie dies Nordrhein-Westfalen und Berlin täten.

Was sagen die Länder dazu?

Der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, betonte in seiner ersten Regierungserklärung, es brauche breite Auffrischungsimpfungen. „Wir müssen alles versuchen, Ungeimpfte von der Sicherheit des Impfangebots zu überzeugen und die Geimpften durch umfassende Booster-Impfungen weiter zu schützen“, sagte er im Düsseldorfer Landtag. Erforderlich sei eine abgestimmte Strategie von Bund und Ländern. Derzeit wird darüber debattiert, ob es eine weitere Bund-Länder-Runde geben soll. Mehrere SPD-Ministerpräsidenten hatten sich skeptisch gezeigt, die Wahrscheinlichkeit steigt jedoch für ein Treffen in der kommenden Woche. Die Gesundheitsminister beraten am Donnerstag und Freitag.

Wie geht es mit den Impfungen bei jüngeren Kindern voran?

Was in Deutschland noch Zukunftsmusik ist, wird in den USA jetzt umgesetzt. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat grünes Licht für die Corona-Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren gegeben. Seit Beginn der Pandemie wurden in den USA 1,9 Millionen Corona-Infektionen bei Fünf- bis Elfjährigen registriert, mehr als 8300 Kinder wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Mehr als hundert Kinder starben.

Wann kann es in Deutschland grünes Licht geben?