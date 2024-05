„Hosentaschen-Islamismus“ Durch Tiktok zur extremistischen Weltsicht

Denn in den Videos auf den sozialen Plattformen geht es nicht nur um harmlose Fragen zu Haarschnitten. Dort tummeln sich auch Salafisten, die die einzig richtige Auslegung des Islam für sich beanspruchen und erklären, wer ein guter Muslim sei und wer nicht, oder auch: Was gut und was schlecht ist, also „halal“ oder „haram“. Verboten seien zum Beispiel „außereheliche Beziehungen zum anderen oder - mittlerweile muss man das ja auch erwähnen - erst recht zum eigenen Geschlecht, Stichwort LGBTQ“, heißt es beispielsweise in einem Video der Organisation Generation Islam auf Instagram. Die Moderatoren in den bunten, schnell geschnittenen Videos sehen aus wie der Kumpel von nebenan. Kurz und knackig lässt sich Homophobie so innerhalb von 30 Sekunden verbreiten.