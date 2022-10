Evakuierung : Dutzende Afghanen mit deutscher Aufnahmezusage sind tot

Soldaten und Helfer betreuen im August 2021 in Kabul Menschen, die auf eine Ausreisemöglichkeit warten (Symbolbild). Foto: Stfw Schueller/Bundeswehr/dpa

Berlin Tausende ehemalige Ortskräfte und weitere besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan hat Deutschland in den vergangenen 15 Monaten aufgenommen. Viele harren aber noch in dem Land aus.

In den Zuständigkeiten der Ministerien wurden unterschiedliche Zahlen an Todesfällen von Menschen mit Aufnahmezusage bekannt, darunter sechs beim Auswärtigen Amt und 25 beim Verteidigungsministerium. Von diesen 25 ehemaligen Ortskräften erlitten zwölf einen „natürlichen Tod“ oder hatten einen Unfall, sechs kamen gewaltsam ums Leben. Allerdings gebe es bei keinem davon einen Hinweis darauf, dass sie wegen ihrer Tätigkeit für das deutsche Einsatzkontingent getötet wurden. In anderen Fällen war die Todesursache unklar, hieß es.