Keine Leihroller in Paris Was Politiker von einem E-Scooter-Verbot in Deutschland halten

Das Aus für die E-Scooter in der Metropole Paris dürften die Anbieter aber nicht widerstandslos hinnehmen. Sie äußerten bereits die Sorge, dass es auch anderenorts zu Verboten kommt. Ist eine solche Maßnahme auch hierzulande denkbar? Eine deutschlandweite Umfrage des ADAC zur aktuellen Nutzung der elektrischen Roller zeigt: Nur 15 Prozent der Bevölkerung haben im vergangenen Jahr einen E-Scooter genutzt. Gleichzeitig ist die Unfallrate jedoch gestiegen. Laut einer Statista-Umfrage wurden von Januar bis September 2022 in Deutschland sieben Menschen getötet und über 4600 leicht verletzt. Ein Grund für das erhöhte Unfallaufkommen sei das Fahren auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen. Doch auch achtlos abgestellte oder sogar in Flüssen entsorgte Roller sorgen immer öfter für Ärger in der deutschen Bevölkerung.