Europäische Investitionsbank Milliarden für klimafreundliche Wirtschaft und Mobilität

Sie ist nach eigenen Angaben das größte multilaterale Finanzierungsinstitut der Welt und wird in den großen Debatten doch meist übersehen: die Europäische Investitionsbank (EIB). Dabei hat sie weniger Scheu vor Risiken, wenn das Ergebnis die Welt ein wenig klimafreundlicher macht. Ihre Investitionen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit baute sie im vergangenen Jahr von 38 auf 49 Milliarden aus - bei einem Gesamtvolumen von knapp 88 Milliarden. Überproportional stieg ihr Engagement in Deutschland: Von 6,6 auf 8,6 Milliarden. „Wir werden in den nächsten Jahren noch mehr drauflegen“, kündigte die neue EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer an. Eine „Zweistelligkeit“ sei bei den Investitionen in Deutschland „schon angemessen“. In Frankreich waren es im letzten Jahr bereits knapp zwölf Milliarden.