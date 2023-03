Vor dem Bildungsgipfel Ein Gipfel gegen die Bildungsmisere

Berlin · An Deutschlands Schulen liegt vieles im Argen. Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutieren über die Herausforderungen im Bildungssystem. Den „Bildungsgipfel“ hatte die Ampel im Koalitionsvertrag vereinbart, mit dem Ziel, sich auf eine bessere Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen im Bildungswesen zu verständigen. Was sind die Erwartungen an den Gipfel am Dienstag?

12.03.2023, 21:00 Uhr

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) lädt zum Bildungsgipfel. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Von Kerstin Münstermann und Jan Drebes