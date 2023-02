Ein Jahr Zeitenwende : Auch Merz hat einen neuen Plan

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU). Er wird am Donnerstag auf die Regierungserklärung des Kanzlers zuerst antworten. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Berlin Ein Jahr, nachdem der Kanzler wegen des Angriffs auf die Ukraine die „Zeitenwende“ ausgerufen hat, versucht auch Oppositionsführer Friedrich Merz verstärkt zu punkten. Mit einer vorerst geänderten Strategie. Führt sie ihn zum Ziel?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hagen Strauß

Es wird auch für ihn eine sehr wichtige Rede werden. Wenn am Donnerstag Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag seine Regierungserklärung zu der von ihm vor einem Jahr ausgerufenen „Zeitenwende“ abgegeben hat, wird Friedrich Merz darauf antworten. Er ist der Oppositionsführer und CDU-Chef; er will die Union zurück an die Macht führen.

Die Umfragen sind gut. Würde demnächst gewählt werden, wäre ohne CDU/CSU wohl keine Regierung möglich – was freilich auch mit der Schwäche der anderen zu tun hat. Mit einer offenkundig veränderten Strategie wird der Fraktionsvorsitzende aber ans Pult gehen; Merz verfolgt einen neuen Plan.

Zurück ins politische Schaufenster hat er die Union ja bereits gestellt - man wird wahrgenommen. Merz lockte den Kanzler mit mehreren Reden aus der Reserve, zwang ihn zur Gegenattacke und zu Emotionen. Die Fraktion wirkt überdies. Ohne sie gäbe es kein Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro; sie machte Druck bei Waffenlieferungen an die Ukraine – und über den Bundesrat setzte man Änderungen beim Bürgergeld durch. Gestritten wird nicht darum, wer führt, Fraktions- und Parteivorsitz liegen in der Hand von Merz. Das ist die Bestandsaufnahme.

Doch es fehlt noch was: Kompetenz. Und davon viel. Kompetenz bedeutet gleich Vertrauen. Beides früher Stärken der Union. Es gibt kaum neue Inhalte und Ideen, die deutlich über das Oppositionsdasein hinausgehen. „Friedrich Merz sieht es genauso“, heißt es aus der Fraktionsspitze. Wer inhaltlich wahrgenommen werden will, braucht zudem eine andere Attitüde, eine neue Sachlichkeit. Daran arbeitet Merz dem Vernehmen nach verstärkt seit einigen Wochen. Erst Recht, nachdem er zuletzt das Bild der konstruktiv wie kritischen Opposition durch unbedachte und umstrittene Äußerungen in der Migrationspolitik selbst wieder eingerissen hat. Da war er wieder, der alte Merz.

Wie verlautet, will sich der Sauerländer in diese Debatte möglichst nicht wieder einschalten; Vertraute sollen ihm geraten haben, dass er zu sehr polarisiere, dass er nicht punkten könne beim stark emotionalen Migrationsthema. Der 67-jährige will sich stattdessen nun auf das kaprizieren, wo er trittfest ist – auf die Wirtschaftsthemen etwa. Den Auftritt am Donnerstag im Bundestag, so ist zu hören, will Merz zudem in eigener Sache nutzen. Es soll keine „Haudrauf“-Rede werden. Dafür ist die Lage auch zu ernst.

Merz will klarmachen, wo die Regierung Zusagen nicht eingehalten hat. Er will offenbar ebenfalls die Stimmung aufnehmen, dass immer mehr Menschen Waffenlieferungen an die Ukraine kritisch sehen. Zugleich soll er Kritik an der Haltung von Linkspartei und AfD planen, die am Wochenende auf der von Sahra Wagenknecht initiierten Friedensdemonstration gemeinsam protestierten. Nachdenklich, sachlich, das ist seine neue Strategie. „Es wird kein lauter Merz im Bundestag werden“, heißt es.

Ein Vorgeschmack bekam man beim Interview mit den Tagesthemen am Montag: „Das eigentlich große Problem ist, dass der Bundeskanzler diesen Krieg nicht richtig einordnet“, analysierte der Unions-Fraktionschef nüchtern. Die Bundesregierung zögere und zaudere in vielen Bereichen. Die unterschwellige Botschaft war, dass er es anders, besser machen würde. Vor der Sitzung der Bundestagsfraktion am Dienstag meinte Merz dann, bei allen Meinungsverschiedenheiten sei es richtig und notwendig, dass die Parteien der demokratischen Mitte keinen Zweifel an der weiteren Unterstützung der Ukraine lassen dürften. Auch müsse klar bleiben, „wer diesen Krieg begonnen hat, wer Täter und wer Opfer ist“. Ganz der politisch Solide.

Die Äußerungen passen zudem, was aus dem Umfeld von Merz zu hören ist - er wolle sich verstärkt auch als Alternative zu Regierungschef Scholz präsentieren. Dass er Kanzlerkandidat werden würde, wenn die Union kurzfristig einen bräuchte, steht außer Zweifel. Im Herbst kommenden Jahres soll offiziell die K-Frage für die Bundestagswahl 2025 beantwortet werden. Ob Merz es dann wird, ist unklar. Das hängt auch von der richtigen Strategie bis dahin ab.

(has)