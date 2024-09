Landtagswahl Ein SPD-Erfolg - und ein Kanzler auf Bewährung

Ampel-Krach hin, Kanzler-Dämmerung her - es gibt wohl doch noch was zu feiern für die SPD. So groß wie nach den ersten Ergebnissen aus Brandenburg war das Aufatmen im Berliner Willy-Brandt-Haus an einem Wahlabend schon lange nicht mehr - auch wenn man noch etwas vorsichtig auf die Zahlen blickt. „Dietmar Woidke und seiner Brandenburger SPD ist eine furiose Aufholjagd in den vergangenen Wochen gelungen“, sagt Generalsekretär Kevin Kühnert. Das zumindest nehme ihm keiner mehr - egal, was der Abend noch bringe. Um 18 Uhr sieht es aus, als habe der sozialdemokratische Ministerpräsident die AfD auf den letzten Metern hinter sich gelassen und könne fünf weitere Jahre regieren.