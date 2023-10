Chefin der Wirtschaftsweisen zur Einheit „Weltbild und Programmatik der AfD sind wirtschaftliche Standortnachteile“

Schnitzer Das liegt unter anderem an der angesprochenen Unternehmensstruktur. In der Regel sind große Unternehmen produktiver und zahlen höhere Löhne. Im Osten gibt es davon nur sehr wenige. Die Tarifbindung ist außerdem deutlich geringer als in Westdeutschland, was sicher stellenweise dazu führt, dass für gleiche Arbeit weniger bezahlt wird. Schaut man sich allerdings die reale Kaufkraft an, also was man sich vor Ort mit dem verdienten Geld leisten kann, dann sind die Unterschiede zwar noch da, aber nicht mehr so groß. Und sie variieren, wie auch in Westdeutschland, stark zwischen den einzelnen Regionen, zum Beispiel zwischen Stadt und Land.