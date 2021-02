CDU-Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg : „Wechselwähler bewegen sich zwischen Schwarz und Grün“

Berlin Die Landtagswahl in Baden-Württemberg gilt als wichtiger Stimmungstest für den Bund. CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann spricht im Interview über den Druck im Wahlkampf und verrät, warum CDU-Chef Armin Laschet „ein guter Ratgeber“ ist. Als Bildungsministerin verteidigt sie das länderspezifische Vorgehen bei den Schulöffnungenn

Für eine Regierungspartei ist es eine Gradwanderung, mitten in der Pandemiebewältigung Wahlkampf zu betreiben. Die SPD wurde dafür auf Bundes-Ebene gescholten. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um?

Eisenmann Wahlen sind demokratische Prozesse, die man auch in der Pandemie nicht aussetzen kann. Die Menschen wollen wissen, wie wir diese Krise gemeinsam bewältigen können. Deshalb ist es notwendig, dass man Ideen entwickelt und auch innerhalb einer Regierung um die besten Lösungen ringt. Wir verschicken aber keine Fragenkataloge, wie das die SPD tut, sondern richten den Blick nach vorn. Und wir leben auch nicht in einem Land, wo einer bestimmt und alle hinterherlaufen – Gott sei Dank.

Nach aktuellen Umfragen sieht es nicht so aus, als würden die Bürger in Baden-Württemberg die CDU-Konzepte für die besten halten. Wie sehr schmerzt es Sie, wenige Wochen vor der Wahl deutlich hinter den Grünen zu liegen?

Eisenmann Es war immer klar, dass wir eng beieinanderliegen. Umfragen schmerzen mich nicht, weil Umfragen keine Wahlen sind. Es geht darum, dass die Bürgerinnen und Bürger am 14. März entscheiden können, welcher Partei sie die besten Weichenstellungen zu Beginn dieses so entscheidenden Jahrzehnts zutrauen. Wir sind da sehr entspannt und konzentriert darauf, die Menschen von unseren Konzepten zu überzeugen.

Setzen Menschen nicht gerade in der Krise auf Bewährtes, was dem Amtsinhaber Winfried Kretschmann nutzen würde?

Eisenmann Es gibt kein Abonnement auf Wahlerfolge. Das Wechselwählerpotenzial in Baden-Württemberg bewegt sich zwischen Schwarz und Grün. Gerade jetzt stellt sich die Frage, ob unser Land in Zukunft noch so lebenswert ist wie heute. Wir haben hier mit der Automobilbranche und den Zulieferern eine Schlüsselindustrie, an der über 500 000 Arbeitsplätze hängen. Diese Industrie steht vor einem immensen ökologischen, technologischen, digitalen Strukturwandel. Wir müssen diesen aktiv begleiten, neue Arbeitsplätze generieren, in Zukunftstechnologien und klimafreundliche Antriebsformen investieren. Wir brauchen Technologieoffenheit statt ideologischer Vorgaben. Es geht auch nicht nur um Eisenmann oder Kretschmann, sondern um die Frage, mit welcher Zielsetzung wir die nächsten fünf oder zehn Jahre gestalten wollen.

Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind der erste Stimmungstest im Superwahljahr 2021. Wie sehr erhöht das den Druck?

Eisenmann Der Druck ist da, aber mit Druck muss man umgehen können. Sechs Landtagwahlen, die Bundestagswahl, zwei Kommunalwahlen - wir wussten ja, was in diesem Jahr auf uns zukommt. Das ist natürlich eine große Verantwortung, keine Frage. Aber Armin Laschet ist ein gutes Beispiel: Er hat 2017 die damals beliebteste Ministerpräsidentin Hannelore Kraft besiegt. Vier Wochen vor der damaligen NRW-Wahl lag die CDU knapp 10 Prozentpunkte hinter der SPD – und heute ist Armin Laschet Ministerpräsident. Er ist da ein guter Ratgeber. Er hat gezeigt, wie fixiert man sein muss. Wir müssen kämpfen und werben – und wir sind zuversichtlich.

Im Wettbewerb um den CDU-Vorsitz haben Sie sich für Friedrich Merz ausgesprochen. Kann Laschet die Teile der Partei befrieden, die sich ein kantigeres und wirtschaftsfreundliches Profil wünschen?

Eisenmann Da habe ich vollstes Zutrauen in Armin Laschet. Er zeigt als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, dass er führen kann. In wirtschaftspolitischer Hinsicht gibt es mit dem Kohleausstieg im Rheinischen Revier ebenfalls eine große Herausforderung. Das ist nicht eins zu eins mit Baden-Württemberg vergleichbar. Aber Laschet kann durchaus erkennen, wo der wirtschaftspolitische Bedarf auch in unserem Bundesland ist, dem ein enormer Strukturwandel bevorsteht.

Wird Merz nach zwei erfolglosen Bewerbungen um den CDU-Vorsitz noch eine wichtige Rolle in der CDU spielen?

Eisenmann Friedrich Merz steht für eine Politik und eine Haltung, die viele in der Partei mit hoher Wertschätzung sehen. Der Wunsch, dass Merz künftig eine sichtbare Rolle spielen wird, ist von Armin Laschet und der Partei mehrfach geäußert worden. Und ich bin zuversichtlich, dass man dafür, wie angekündigt, nach der Bundestagswahl eine Lösung findet. Die CDU hat immer von ihrer Vielfalt gelebt. Deswegen ist es gut, wenn Merz künftig seinen Platz in einer guten und wichtigen Rolle hat.

Die Bundeskanzlerin hat bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz in schulpolitischen Fragen das Feld geräumt. Droht nun noch mehr Klein-Klein?

Eisenmann Das gab es ja vorher schon. Und, ganz ehrlich, was ist daran so schlimm? Wir haben unterschiedliche Infektionszahlen in den Ländern. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass sich das auch wiederspiegelt. Es gab ein Bekenntnis aller Länder für den harten Lockdown – das war richtig. Aber bei der Frage, wie wir Perspektiven bieten können, können in den Ländern unterschiedliche Herangehensweisen folgen. Es macht eben einen Unterschied, ob ein Landkreis eine Inzidenz von über 400 oder von unter 35 hat. Es ist eine Stärke des föderalen Systems, dass man zwar Leitlinien festlegt, aber darüber hinaus auf regionale, länderspezifische Besonderheiten reagiert.

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat beschlossen, dass ab 15. Februar untere Jahrgänge wieder zur Schule gehen. Was ist dieser Beschluss wert, wenn es landesspezifisch geregelt werden soll?

Eisenmann Genau das meine ich: Es ist gut, dass man Linien gemeinsam abstimmt. Wir haben schon im Dezember vereinbart, dass die Abschlussklassen - egal bei welcher Inzidenz - Präsenzunterricht haben können, wenn es prüfungsrelevant ist. Nun hat die KMK darüber hinaus festgelegt, dass wir schrittweise die Kitas und Grundschulen öffnen, weil wir eine besondere Verantwortung für die kleinen Kinder haben, die besonders auf die soziale Stabilität angewiesen sind. Die Situationen vor Ort sind unterschiedlich, über die einzelnen konkreten Schritte können die Länder deshalb selbst am besten entscheiden. Das ist mein Werben für einen klugen Föderalismus.

Warum nennen Sie dann überhaupt konkrete Daten?

Eisenmann Weil die Menschen Perspektiven erwarten. Und weil wir aufpassen müssen, dass wir die Zustimmung bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht verlieren. Es freut mich, dass das Thema Schule und Kita zunehmend mit einem Sonderstatus belegt wird. Man sagt nicht mehr: Baumarkt zu, Schule zu. Wir brauchen unterschiedliche Antworten für unterschiedliche Themen. Übrigens lassen sich die Daten 15. Februar und 22. Februar damit erklären, dass es in manchen Länder Faschings- oder Winterferien gibt, in anderen nicht.

Wie erleben Sie das Bund-Länder-Verhältnis in dieser Zeit?

Eisenmann Die Abstimmungen mit dem Bund sind wichtig. Die Kanzlerin stemmt das gut gemeinsam mit den Ministerpräsidenten. Es gilt beispielsweise zu vermeiden, dass ein Bundesland vieles offen und das danebenliegende Bundesland alles zu hätte. Das würde automatisch zu Ungerechtigkeiten und Tourismus entlang dieser Ländergrenzen führen. Das kann nicht das Ziel sein. Deshalb es ist wichtig, dass man bestimmte Fragen gemeinsam klärt: den Umgang mit Hotels und Gastronomie, mit dem Handel? In all diesen Bereichen gibt es eine gemeinsame Linie. Übrigens löst die schrittweise Öffnung der Schulen keinen Tourismus zwischen den Ländern aus. Wenn Rheinland-Pfalz früher öffnen würde, würden deswegen die Kinder aus Baden-Württemberg nicht die Schule wechseln.

Sollen an Ostern Reisen möglich sein? Für wie wichtig halten Sie es, gerade Familien mit Kindern hier eine klare Perspektive zu geben?