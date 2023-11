Evangelische Kirche EKD-Ratsvorsitzende Kurschus unter Druck - Rücktritt?

Die Kritik an der EKD-Vorsitzenden, die 20 Millionen evangelische Christinnen und Christen vertritt, war in den vergangenen Tagen gewachsen. Es gab öffentliche Distanzierungen und Stimmen, die ihr einen Rücktritt nahelegten. Kurschus ist seit 2012 auch Präses der westfälischen Landeskirche. Sie werde sich am Vormittag in Bielefeld insbesondere zu den Vorwürfen gegen ihre Person äußern, kündigte das Landeskirchenamt an.