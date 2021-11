Kampf gegen Covid-19 : EMA macht Weg frei für zwei neue Covid-Medikamente

Die Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in Amsterdam. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Amsterdam Hoffnung für Covid-Patienten: Die EU-Arzneimittelbehörde macht den Weg frei für zwei neue Medikamente. Bis Ende des Jahres sollen weitere folgen.

Es gehe um die Antikörper-Therapie Ronapreve des Schweizer Pharmaunternehmens Roche sowie das Mittel Regkirona (Regdanvimab) des Herstellers Celltrion aus Südkorea. Das teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Beide Arzneimittel sollen in frühen Stadien der Infektion eingesetzt werden und beruhen auf antiviralen monoklonalen Antikörpern.