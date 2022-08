Versorgungssicherheit in der Energiekrise : Städte warnen vor einer Zerreißprobe für die Gesellschaft

Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetages, präsentierte in Berlin die Maßnahmen, mit denen die Städte Energie sparen wollen. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin In Krisenzeiten sind Zusammenhalt und Solidarität gefragt – doch auch klare Antworten. Angesichts eines drohenden Gasmangels fordern die Städte schnelle Hilfen von Bund und Ländern. Besonders die Stadtwerke müssen laut Städtetag unterstützt werden.

Von Julia Stratmann

Die Energiekrise und stark steigende Preise stellen die Gesellschaft derzeit auf eine harte Probe. Besonders zu spüren bekommen das auch die deutschen Städte. Der Präsident des Deutschen Städtetages, Oberbürgermeister Markus Lewe aus Münster, sprach am Dienstag in Berlin von einer „multiplen Mangellage“: Es fehle an Rohstoffen, bezahlbarer Energie, Personal und Frieden. Deshalb fordern die Städte von Bund und Ländern eine schnellen und klare Antwort auf die Frage, wie die Menschen in den kommenden Monaten entlastet werden sollen. Ansonsten drohe eine Spaltung der Bevölkerung.

„Die Energiekrise darf nicht zu einer Zerreißprobe für den gesellschaftlichen Zusammenhalt werden“, betonte Lewe. Um der Verunsicherung der Menschen entgegenzuwirken, sei eine klare Kommunikation entscheidend. „Die Menschen und die Unternehmen müssen wissen, was auf sie zukommt“, forderte der Präsident des Städtetags. Lewe warnte vor wachsenden Unruhen in der Bevölkerung, sofern konkrete Lösungen weiter ausblieben.

In der Krise brauche es Solidarität und viele Menschen seien dazu bereit, wie der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Vize-Präsident des Deutschen Städtetages, berichtete. Dafür müssten sie jedoch sozial abgesichert sein. „Der Bund muss verhindern, dass viele Menschen allein wegen hoher Energiepreise in die Grundsicherung rutschen“, forderte Kämpfer. Dafür seien weitere schnelle und unbürokratische Maßnahmen, wie ein Heizkostenzuschlag, ein Kinderbonus und eine Reform des Wohngeldes, nötig.

Darüber hinaus wollen die Kommunen bei wichtigen Entscheidungen rechtzeitig von Bund und Ländern einbezogen werden. Unter diesen Voraussetzungen und mit gemeinsamen Verabredungen zwischen Städten, Unternehmen und Vereinen könne das Ziel, 20 Prozent weniger Gas zu verbrauchen, erreicht werden.

Dafür setzen die Städte bereits diverse Energiesparmaßnahmen um, wie Lewe erklärte: In Bonn werden beispielsweise 47.000 Kilowattstunden Strom gespart, seitdem die repräsentativen Gebäude nicht mehr beleuchtet werden. Währenddessen werden in Hamburg Hausmeister zu Energiebeauftragten ausgebildet und in Potsdam findet das Schulschwimmen nur noch an einem Standort statt. Darüber hinaus werden Raumtemperaturen in Schulen, Sporthallen und Schwimmbädern reduziert oder warmes Wasser in öffentlichen Gebäuden abgeschaltet. „In allen Bereichen müssen wir jetzt sparen und Energieschleudern ausmachen“, appellierte Lewe.

Nichtsdestotrotz dürften die Risiken für die Stadtwerke, welche auf die gestiegenen Energiepreise und die Zunahme von Zahlungsproblemen bei privaten Kunden, Handwerksbetrieben oder Unternehmen zurückzuführen seien, nicht vernachlässigt werden. „Wenn die Stadtwerke in eine existenzielle Schieflage geraten, dann drohen alle Leistungen der Daseinsvorsorge in den Städten abzurutschen, wie Wasser, Abwasser, Müllentsorgung und ÖPNV“, warnte Lewe. „Hier müssen Bund und Länder ein Sicherungsnetz spannen.“ Der Städtetag forderte unter anderem, dass Stadtwerke unter den Rettungsschirm für Unternehmen gehörten und Liquiditätshilfen erhalten sollten.

Helmut Dedy (v.l.), Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetages und Ulf Kämpfer, Stellvertreter des Präsidenten des Deutschen Städtetages, berichteten, mit welchen Maßnahmen deutsche Städte Energie sparen. Foto: dpa/Wolfgang Kumm