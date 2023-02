Studierende gingen bislang leer aus : Stark-Watzinger: „Sind bei der Energiepreispauschale auf der Zielgeraden“

Studierende sitzen während einer Vorlesung in einem Hörsaal der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) in Münster. (Archiv) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Exklusiv Berlin Seit Monaten warten Studierende auf die versprochenen 200 Euro, die ihnen Entlastung wegen hoher Energiepreise geben sollen. Jetzt hat die zuständige Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger Hoffnung auf eine baldige Auszahlung gemacht. Doch zuvor sind noch letzte Hürden in den Ländern zu nehmen.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat eine zeitnahe Auszahlung der Energiepreispauschale für Studierende in Aussicht gestellt. „Ich weiß, dass die jungen Menschen auf das Geld warten. Wir sind jetzt nicht mehr weit vom Ziel entfernt“, sagte die FDP-Politikerin unserer Redaktion. „Eine Auszahlung an rund 3,5 Millionen Menschen in 16 Bundesländern an mehr als 4000 unterschiedlichsten Ausbildungsstätten hat es so noch nicht gegeben“, so Stark-Watzinger. Man habe zahlreiche Fragen klären müssen, etwa zum Datenschutz. „Der Bund hat keinen Zugang zu den Daten der Studierenden, die bei den Hochschulen liegen. Deshalb geht es nicht ohne die Länder“, sagte Stark-Watzinger