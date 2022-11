Wirtschaftsplan : Energiepreisbremsen: Mehr als 80 Milliarden Euro allein 2023

Berlin Dass es teuer wird, war absehbar. Nun liegen erste Zahlen auf dem Tisch: Große Teile des bis 2024 angelegten, gewaltigen Topfes gegen die hohen Energiepreise braucht der Bund schon im kommenden Jahr.

Entwicklung der Energiepreise zentral

Mit dem aktualisierten Entwurf des Finanzministeriums befasst sich in dieser Woche der Haushaltsausschuss des Bundestages, der dann letzte Hand an den Etat für 2023 anlegt. In dem mehr als 500 Seiten starken Papier schlägt Lindner weitere milliardenschwere Mehrausgaben in einzelnen Ministerien vor, die sich seit Verabschiedung des ersten Entwurfs im Juli ergeben haben.