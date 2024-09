Landtagswahl Enges Rennen von CDU und AfD in Sachsen - BSW auf Platz drei

Bei der Landtagswahl in Sachsen liefern sich CDU und AfD ein Rennen um den ersten Platz. Nach den Hochrechnungen verliert die Union im Vergleich zur Wahl 2019 leicht an Stimmen, liegt aber knapp vorn. Die AfD legt zu. Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht die CDU wieder in der Lage, eine Regierung zu bilden. Die Regierungsbildung könnte aber schwierig werden, denn mit der AfD will keine der übrigen Parteien zusammenarbeiten.